СМИ: женщина погибла под поездом в метро Москвы

Женщина упала под поезд в метро Москвы утром 17 июля 2020 года. Спасти её не удалось. Погибшей оказалась 81-летняя пенсионерка. ЧП произошло на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии («оранжевой»). Инцидент случился примерно в 10:45 мск.
При умершей обнаружили записку,
Ранее NEWS.ru сообщал, что участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки» закроют с 23:00 17 июля до 05:30 20 июля. По данным пресс-службы Московского метрополитена, пассажирам будут недоступны станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» в связи с работами по устройству на этом участке более чем 15 км бесстыкового пути. Также до 14 августа в будние дни участок работает только до 23:00.
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