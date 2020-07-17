СМИ: женщина погибла под поездом в метро Москвы

https://static.news.ru/photo/f2004efc-c82b-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина упала под поезд в метро Москвы утром 17 июля 2020 года. Спасти её не удалось. Погибшей оказалась 81-летняя пенсионерка. ЧП произошло на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии («оранжевой»). Инцидент случился примерно в 10:45 мск.

При умершей обнаружили записку, передаёт РЕН ТВ. Чтобы убрать тело с путей, пришлось обесточить контактный рельс на 10 минут, из-за чего движение составов прервалось от «Коньково» до «Новоясеневской» в направлении из центра мегаполиса, пишет «Интерфакс». Через некоторое время курсирование поездов восстановили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки» закроют с 23:00 17 июля до 05:30 20 июля. По данным пресс-службы Московского метрополитена, пассажирам будут недоступны станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» в связи с работами по устройству на этом участке более чем 15 км бесстыкового пути. Также до 14 августа в будние дни участок работает только до 23:00.