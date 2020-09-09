СМИ: заместителя главного судебного пристава Москвы нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/b47b9914-f298-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимира Савостова нашли мёртвым. Тело мужчины обнаружила его супруга.

Она вызвала медиков, однако врачи не смогли спасти её родственника, передаёт телеканал РЕН ТВ. Причина смерти не уточняется. Савостову было 48 лет. По факту инцидента проводятся проверка. По словам окружения покойного, последние недели он злоупотреблял спиртным.

По предварительным данным, Савостов коллекционировал оружие. На имя зарегистрированы: карабины «Сайга» и Hecklep, пистолет МР-80, ружья MerkeL и Bereta, а также именной пистолет Ярыгина, полученный в подарок от мэра столицы.

Накануне тела двух женщин нашли в доме на Саратовской улице в Москве, где жила певица Валентина Легкоступова. Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали характерный неприятный запах. Проникшие внутрь квартиры сотрудники обнаружили трупы двух женщин, 58-летней медсестры и её 93-летней парализованной матери. Предположительно, более молодая женщина скончалась 12 дней назад от сердечного приступа. Её пожилая мать, прикованная к постели, умерла спустя два дня после смерти дочери, промучившись без еды, воды и туалета.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Питер Ликасси умер в возрасте 61 года. Об уходе артиста из жизни сообщил его друг Майкл Сигел в Facebook.