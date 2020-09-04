СМИ: вице-премьер Голикова стала жертвой автомобильной «подставы»

https://static.news.ru/photo/7c6bf43e-efa4-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель правительства РФ Татьяна Голикова стала участницей дорожного инцидента, похожего на автомобильную «подставу». Об этом заявил её водитель Виктор Трушин. Инцидент произошёл ночью 5 сентября.

Как сообщает Telegram-канала Baza, женщина возвращалась на служебном автомобиле BMW домой в Крылатское. Она сидела сзади, машиной с включенными спецсигналами управлял Трушин.

По словам водителя, в какой-то момент ехавший в соседнем ряду Mitsubishi Lancer cтал перестраиваться перед автомобилем вице-премьера, а затем резко оттормаживаться и ускоряться. Так продолжалось несколько минут, пока водитель Голиковой не смог объехать странный автомобиль. После этого Lancer cтал преследовать BMW и сумел зажать автомобиль вице-премьера.

Трушин был вынужден остановиться. Он заблокировал двери и вызвал полицию. Позже вице-премьера отвезла домой патрульная машина. По информации журналистов, водитель японской иномарки был не в курсе того, кто находится в BMW. Трушин отметил, что Голикову взволновало происходящее.

В полиции владелец Mitsubishi заявил, что BMW попал в аварию и поцарапал его автомобиль. Водитель Голиковой считает, что сидевший за рулём Mitsubishi Lancer после остановки сам поцарапал бампер немецкой иномарки.

Пресс-секретарь Голиковой Анастасия Асташкина отказалась комментировать сообщения об инциденте. Об этом рассказали на радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Baza сообщила, что автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в Москве, а потом пытался скрыться с места аварии. Нет никакого официального подтверждения этой информации.

NEWS.ru писал, что после ДТП в центре Москвы дотла сгорел автомобиль. Авария произошла возле посольства Франции на Большой Якиманке.