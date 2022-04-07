СМИ: в Тель-Авиве произошёл теракт со стрельбой

В Тель-Авиве произошёл теракт со стрельбой, в результате которого пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Инцидент в израильском городе случился около 21:00 по местному времени на улице Дизенгоф в центре города. Подробности происшествия на данный момент не приводятся. По информации некоторых израильских СМИ, речь идёт о не менее четырёх пострадавших.

По сообщению городской полиции, огонь по людям открыли двое злоумышленников. Одного из них удалось нейтрализовать. Второй скрывается в одном из домов и ведёт огонь по правоохранителям.

Тем временем 13-й канал сообщает, что число пострадавших выросло до шести, трое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, ещё трое, включая полицейских, пострадали при нападении в израильском городе Хадера. Неизвестные, используя автоматическое оружие, открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля.