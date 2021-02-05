СМИ: в Ставропольском крае задержаны пятеро членов ИГ

https://static.news.ru/photo/cfaa99b6-6907-11eb-ac30-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Спецслужбы РФ на прошлой неделе выявили ячейку террористической организации ИГ (запрещена в России), действовавшую в Ставропольском крае. Были задержаны пятеро членов организации.

На прошлой неделе проводились оперативно-разыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принёсших присягу международным террористам из ИГИЛ, — сообщили «Интерфаксу» осведомлённые источники.

Отмечается, что среди задержанных могут быть несовершеннолетние. Следствие изучает подробности деятельности террористической ячейки, проверяет причастность группировки к организации террористических преступлений, изучаются их контакты с другими представителями ИГ.

В «Интерфаксе» подчёркивают, что не имеют официального подтверждения полученной информации.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Дагестана сотрудники ФСБ совместно с местным управлением МВД выявили и пресекли деятельность террористической ячейки. Правоохранители задержали преступников и обнаружили их тайник с оружием.