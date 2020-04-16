СМИ: в Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Задержан адвокат Александр Вершинин, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Юриста подозревают в мошенничестве.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые в 2018-м заключили сделку и продали принадлежащие им акции СИБЭКО двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что СКР ужесточил обвинение фигурантам дела Абызова. Теперь они обвиняются не в участии в преступном сообществе, а в его создании.