https://static.news.ru/photo/8cffd38a-66b3-11ea-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело молодого мужчины с пулевым ранением головы обнаружили 14 марта в закрытой изнутри московской квартире. По некоторым данным, погибший служил в воинской части ФСО, где числятся снайперы президентской охраны.

Погибшего обнаружил его знакомый, который несколько дней не мог связаться с мужчиной. На полу рядом с телом нашли травматический пистолет «Оса».

Следствие проверяет в том числе и версию самоубийства. Однако дома не было найдено никакой записки, — передаёт Baza.

RT узнал личные данные погибшего — это 23-летний Динар Сабитов. По данным издания, тело пролежало в квартире больше суток. При этом в RT не смогли подтвердить, что умерший был сотрудником ФСО.

Как писал NEWS.ru, в феврале Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит сотрудникам службы государственной охраны применять оружие, силу и специальные средства.