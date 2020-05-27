СМИ: в Москве найден мёртвым топ-менеджер «Лукойла»

https://static.news.ru/photo/3f6bb510-a035-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице обнаружено тело советника президента, бывший вице-президент и экс-член правления компании «Лукойл».

Смерть ненасильственного характера, у него была пневмония, что и привело к кончине, — сообщили в управлении МВД по столице «Вечерней Москве».

Недавно у него диагностировали пневмонию. Малюков умер в собственном частном доме.

Как писал NEWS.ru, ранее жительница Санкт-Петербурга, 24-летняя уборщица в одном из городских родильных домов, 26 мая обратилась в полицию. Девушка в своём заявлении обвинила отчима в давних изнасилованиях.