СМИ: в деле о пьяном ДТП с Ефремовым сменится потерпевший

https://static.news.ru/photo/4d0ce39c-b142-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В деле о расследовании смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова назрели изменения. Стало известно, что в ближайшее время потерпевшим по делу может стать другой человек. Об этом заявил знакомый семьи погибшего Сергея Захарова. Следовательно, может также смениться и адвокат.

Скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита. По слухам, женщина на днях собирается ехать в Следственный комитет, чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей, — рассказал мужчина «Московскому комсомольцу».

Изначально потерпевшим по делу был родной брат Сергея Захарова Валерий.Официальная супруга погибшего отказывалась проходить потерпевшей и не давала никаких комментариев журналистам.

Видимо, что-то изменилось. Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах, — продолжает собеседник издания.

По его словам, потерпевшим по делу может проходить лишь один человек. Если Маргарита заявит о себе, то брата Сергея Захарова автоматически уберут из дела, и компенсация достанется супруге.

Это как при получении наследства. В приоритете более близкие родственники — вдова, дети и мать, — резюмировал он.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.