СМИ: в аэропорту в Мексике произошёл взрыв

В аэропорту мексиканского города Канкун началась паника после громких хлопков. Как пишет Daily Express, изначально сообщалось о стрельбе, некоторые пассажиры уверены, что слышали выстрелы. Позднее местное издание Diario Tiempo Mexico уточнило, что власти предполагают, что взорвался багажный автомат.

Власти Мексики подтвердили, что в аэропорту Канкуна не было стрельбы, инцидент, как сообщается, был вызван взрывом багажного автомата, — цитирует заявление властей Daily Express.

Есть версия, что в пункте выдачи багажа взорвался рентгеновский аппарат. Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе, данных о пострадавших нет. Инцидент произошёл в терминале № 3, его уже частично эвакуировали. Пассажиры в панике пытаются покинуть здание. Некоторые местные издания также сообщают о том, что это мог быть теракт.

«Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ранее взяла на себя ответственность за вооружённое нападение в израильском городе Хадера, в результате которого погибли двое полицейских. Это первый случай с 2017 года, когда боевики ИГ официально заявили об организации атаки в Израиле.