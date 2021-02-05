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Происшествия

СМИ узнали подробности убийства экс-главы села в полиции Махачкалы

00:18, 07 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились первые подробности гибели бывшего главы села Новокули Новолакского района республики Дагестан Абакара Капланова. По имеющимся данным, он был застрелен в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший имел давнюю вражду с двумя росгвардейцами - выходцами из Новокули. Непосредственный же конфликт, приведший к гибели мужчины, произошёл в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы и начался на почве земельных споров.

В управлении Росгвардии от комментариев отказались. Официальных сообщений от МВД и СК также не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в одном из отделов полиции Махачкалы убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Обстоятельства происшествия выяснялись.

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