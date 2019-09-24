https://static.news.ru/photo/aea4c694-df18-11e9-9e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стали известны подробности пожара в Подмосковье, где семья выпрыгнула с балкона. Оказалось, что поджигателем стал глава семьи, которого мучили галлюцинации.

Ночью накануне трагедии мужчину задержали в Бронницах, 43-летний житель области был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в Раменскую ЦРБ, но врачи отпустили пациента, несмотря на то, что у него были галлюцинации, сообщает МК.

Глава семьи вернулся домой, забаррикадировался, поджёг штору. Дома в этот момент были его 33-летняя жена и восьмилетний сын. Только когда огонь охватил квартиру, глава семьи якобы пришёл в себя и понял, что нужно спасать ребёнка.

Семья выскочила на балкон, первым по верёвке отец начал спускать сына. Тот сорвался и упал, сломал обе руки, но остался жив. Отец погиб при падении, мать позже умерла в больнице.

Ранее News.ru сообщал, что два человека погибли в результате возгорания на балконе жилого дома в городе Раменское Московской области.