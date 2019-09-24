Стали известны подробности пожара в Подмосковье, где семья выпрыгнула с балкона. Оказалось, что поджигателем стал глава семьи, которого мучили галлюцинации.
Ночью накануне трагедии мужчину задержали в Бронницах, 43-летний житель области был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в Раменскую ЦРБ, но врачи отпустили пациента, несмотря на то, что у него были галлюцинации,
Глава семьи вернулся домой, забаррикадировался, поджёг штору. Дома в этот момент были его 33-летняя жена и восьмилетний сын. Только когда огонь охватил квартиру, глава семьи якобы пришёл в себя и понял, что нужно спасать ребёнка.
Семья выскочила на балкон, первым по верёвке отец начал спускать сына. Тот сорвался и упал, сломал обе руки, но остался жив. Отец погиб при падении, мать позже умерла в больнице.
Ранее News.ru сообщал, что два человека погибли в результате возгорания на балконе жилого дома в городе Раменское Московской области.