СМИ узнали подробности гибели двух детей в Москве

https://static.news.ru/photo/ec865b54-2949-11eb-b526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дети, тела которых были найдены в квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, могли быть задушены подушкой. Это одна из версий, которую рассматривают следователи, не исключается и отравление.

Весь день пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик были с родной матерью. Вечером домой пришёл отец, стал стучать в дверь, так как забыл ключи, но ему никто не открывал. Мужчине пришлось вернуться на работу, забрать ключи, и после этого он смог попасть в квартиру, которую снимал с семьёй.

Там он нашел тела детей и жену, находившуюся в неадекватном состоянии. Она не смогла объяснить, что произошло, но известно, то в последнее время женщина жаловалась на депрессию и подавленное моральное состояние, сообщает Пятый канал. Она даже обращалась к врачам с жалобами на расстройство личности.

Тела детей лежали на кровати, никаких телесных повреждений следователи не обнаружили. В мусорном ведре была найдена пустая банка из-под пива, мать малышей хотят проверить на употребление других веществ. Известно, что пара развелась пару месяцев назад, но тем не менее 32-летний отец продолжал жить с семьёй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тела двух малолетних детей найдены в квартире на северо-востоке Москвы. Происшествие случилось в многоэтажном доме по улице Тайнинской.