СМИ: уголовное дело о суициде миллиардера Босова будет закрыто

https://static.news.ru/photo/212c24bc-24c5-11eb-91f4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Босов Фото: Alltech Group/via Globallookpress.com

Уголовное дело о доведении до самоубийства российского миллиардера, совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» Дмитрия Босова будет закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, дело было открыто четыре месяца назад после суицида 52-летнего бизнесмена, тело которого было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Тогда рядом с телом Босова был найден пистолет, предсмертной записки он не оставил. По словам его родственников, мужчина действительно был один и покончил с собой.

Как рассказал источник, уголовное дело будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Оно было открыто для проведения дополнительных экспертиз, которые невозможно провести вне тела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Его смерть 31 октября в разговоре с журналистами подтвердил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.