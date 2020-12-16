СМИ: у профессора МГУ украли 600 тысяч рублей на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заведующую кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ Елизавету Бонч-Осмоловскую обокрали на 600 тысяч рублей. Деньги исчезли у женщины прямо на рабочем месте, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, гражданка пришла в ВУЗ 14 декабря 2020 года и обнаружила, что личинку дверного замка кто-то сломал. Во время осмотра открытого сейфа потерпевшая поняла, что денег в нём больше нет, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовиков. В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потерпевшая рассказала, что долгое время откладывала из зарплаты деньги и хранила в рабочем кабинете в сейфе сумму в 600 тысяч рублей, ключи держала в этом же кабинете, — говорится в сообщении.

Заявление в полицию она написала 15 декабря. Накануне столичные сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которую подозревают в том, что она обокрала 88-летнюю москвичку. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин. По данным правоохранителей, у старушки мошенницы забрали 380 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионера Федеральной службы безопасности обокрали в московском ресторане на 1,2 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 42-летний потерпевший обратился в полицию вечером 14 декабря. Он рассказал, что его ограбили в учреждении общепита на Чистопрудном бульваре Москвы, куда он зашёл пообедать.