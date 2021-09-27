СМИ: тело арестанта с множественными травмами нашли в автомобиле СИЗО

Тело заключённого найдено в служебной машине СИЗО № 4 на Ленской улице в Москве вечером 26 сентября. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

На момент нахождения мужчина был мёртв пять-шесть часов. На его теле и голове было обнаружено множество гематом и колото-резаных ран.

По словам собеседника издания, 28-летний мужчина был заключён под стражу 2 сентября по решению Савёловского суда. Его подозревали в краже.

Ранее сообщалось, что заключённые колонии № 2 строгого режима в городе Ангарске Иркутской области начали голодовку в знак протеста против насилия и пыток. За последний месяц в учреждении погибли двое арестантов.