СМИ сообщили об освобождении российских журналистов в Турции

https://static.news.ru/photo/34957eb0-388c-11eb-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ntv.ru

Суд в Стамбуле освободил из-под стражи журналистов телекомпании НТВ, о задержании которых стало известно накануне.

Прокурор отказался от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, сообщает НТВ на своём сайте.

По неофициальной информации, в ближайшее время они будут высланы в Россию.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря. Тогда же они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Как сообщал NEWS.ru, задержанные журналисты снимали в Турции сюжет про коронавирус и создание беспилотных летательных аппаратов. Как рассказала генеральный директор НТВ Александра Кошарницкая, после задержания журналисты содержались не в полиции, официальных данных о причинах задержания также не поступало.

Ранее стало известно, что журналистам может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Сообщалось, что их дело было передано в суд.