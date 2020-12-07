СМИ сообщили об освобождении российских журналистов в Турции

Суд в Стамбуле освободил из-под стражи журналистов телекомпании НТВ, о задержании которых стало известно накануне.
Прокурор отказался от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина,
По неофициальной информации, в ближайшее время они будут высланы в Россию.
Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря. Тогда же они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.
Как сообщал NEWS.ru, задержанные журналисты снимали в Турции сюжет про коронавирус и создание беспилотных летательных аппаратов. Как рассказала генеральный директор НТВ Александра Кошарницкая, после задержания журналисты содержались не в полиции, официальных данных о причинах задержания также не поступало.
Ранее стало известно, что журналистам может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Сообщалось, что их дело было передано в суд.