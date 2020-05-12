СМИ сообщили об изнасиловании дебошира в отделе челябинской полиции

https://static.news.ru/photo/94c82a32-35ac-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

В Челябинске возбуждено уголовное в отношении полицейского за применении недозволенных методов воздействия к задержанному. По сообщениям СМИ, сотрудник изнасиловал 44-летнего дебошира.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что пострадавший мужчина был задержан, когда в состоянии опьянения пытался выломать дверь в квартиру знакомой. Приехавшие полицейские привезли его в отдел. Один из сотрудников патрульной службы сначала избил задержанного, а после изнасиловал его резиновой дубинкой, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на свои источники.

Позже потерпевшего отпустили. На следующий день, 7 мая, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где медики диагностировали повреждения внутренних органов.

Уголовное дело в отношении полицейского сейчас расследует Следственный комитет, также внутреннюю проверку проводит МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело по факту изнасилования группой лиц дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны высокопоставленные сотрудники башкирской полиции.