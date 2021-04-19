СМИ сообщили о задержании преподавателя ВШЭ по обвинению в педофилии

https://static.news.ru/photo/f2b6b90a-a1b3-11eb-a98e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова взяли под стражу по обвинению в педофилии. Об этом рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Мужчина свою вину признал.

По данным следствия, в 2013 году Раков переписывался с детьми в Интернете, посылая им свои интимные фотографии. Кроме этого, по видеосвязи он совершал в их отношении «развратные действия сексуального характера». О случившемся стало известно только недавно, поскольку пострадавшие боялись рассказывать об этом взрослым.

В ВШЭ отметили, что готовы сотрудничать со следствием, несмотря на то что преступление не связано с работой их сотрудника.

Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Чертановский суд в пятницу, 16 апреля, поместил Ракова в СИЗО.

Алексей Раков родился в 1982 году, является кандидатом исторических наук, преподавать в ВШЭ начал в 2011 году, имеет 17-летний научно-педагогический стаж.

Накануне по подозрению в педофилии арестовали депутата Дятьковского райсовета Брянской области. Как сообщалось, мужчина у себя дома совершил с потерпевшей половой акт. При этом встречу организовала 19-летняя местная жительница, которой уже предъявлены обвинения в вовлечение в занятие проституцией.