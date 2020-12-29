СМИ сообщили о погибшем ребёнке при землетрясении в Хорватии

https://static.news.ru/photo/49722472-49d6-11eb-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В результате мощного землетрясения, которое произошло в Хорватии, есть пострадавшие. Об этом сообщили СМИ страны.

Также стало известно по меньшей мере о гибели одного ребёнка.

Часть столицы и крупнейшего города страны — Загреба — осталась без электроснабжения, передаёт РИА Новости.

Экстренные службы страны сейчас аккумулируют поступающую информацию о разрушениях и пострадавших. Точный ущерб от стихии пока неизвестен.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хорватии землетрясение, магнитуда которого, по уточнённым данным, составила 6,4, произошло в 46 километрах от Загреба. Тем не менее, его сила была настолько велика, что подземные толчки ощущались не только внутри страны, но и в некоторых соседних государствах.

В расположенной рядом Словении из-за сейсмической активности была экстренно остановлена атомная электростанция «Кршко». Это единственная на территории бывшей Югославии АЭС, которая вырабатывает электричество для 40% потребителей.