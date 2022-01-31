СМИ сообщили о нападении на общественного деятеля в Ингушетии

В Назрани двое неизвестных напали на руководителя общественного движения «Мехк-Кхел» Сараджина Султыгова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате нападения мужчина не получил серьёзных повреждений.

Двое неизвестных постучали в дверь квартиры Султыгова. Когда он открыл дверь, один из них ударил мужчину. Султыгов не получил серьёзных травм и уже обратился в правоохранительные органы с заявлением, — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, один из нападавших снимал происходящее на мобильный телефон. У нападавших имелся третий сообщник, выступавший в роли водителя.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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