СМИ сообщили о нападении на общественного деятеля в Ингушетии
ТАСС: двое неизвестных напали на общественного деятеля в Ингушетии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:07, 01 февраля 2022
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В Назрани двое неизвестных напали на руководителя общественного движения «Мехк-Кхел» Сараджина Султыгова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате нападения мужчина не получил серьёзных повреждений.
Двое неизвестных постучали в дверь квартиры Султыгова. Когда он открыл дверь, один из них ударил мужчину. Султыгов не получил серьёзных травм и уже обратился в правоохранительные органы с заявлением, — рассказал собеседник агентства.
По информации источника, один из нападавших снимал происходящее на мобильный телефон. У нападавших имелся третий сообщник, выступавший в роли водителя.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
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