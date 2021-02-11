Взрыв произошёл в супермаркете «Магнит» во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/32725400-6cf3-11eb-b728-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео alaniatv.ru

Мощный взрыв прогремел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля.

Информация о пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости. На данный момент известно, что здание супермаркета полностью разрушено. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа.

На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился... Причина не известна, — приводит слова собеседника в пресс-службе МВД по Северной Осетии ТАСС.

По предварительным данным, пострадал один человек, вероятно, речь идёт об охраннике. Известно, что в момент взрыва в супермаркете находились несколько человек. На данный момент один из них может оставаться под завалами.

Известно, что в подвале супермаркета на момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах разбиты стёкла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека пострадали в результате взрыва газа на дизайн-заводе Flacon в столице. Инцидент произошёл на втором этаже в одном из кафе.