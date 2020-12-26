СМИ сообщили о гибели 17 человек на судне, затонувшем в Баренцевом море

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По предварительным данным, 17 членов экипажа судна, затонувшего в Баренцевом море, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

Как писал NEWS.ru, судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести.