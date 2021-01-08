Индонезийский Boeing 737-500 разбился, упав в воду

https://static.news.ru/photo/498889dc-526f-11eb-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Индонезийский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду. Были найдены его обломки и части тел.

Лайнер потерпел крушение. На борту находились два члена экипажа, четыре бортпроводника и 56 пассажиров, среди которых семь детей и три младенца. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ.

Изначально о потере связи с воздушным судном сообщил ресурс Flightradar24. По данным сервиса, через четыре минуты после вылета из Джакарты самолёт потерял более десяти тысяч футов высоты. По данным сервиса, воздушная машина совершила первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад.

Позже представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил, что связь с самолётом была потеряна. Спасатели начали поисковую операцию.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились возможные кадры с места крушения Boeing 737-500. На них человек в оранжевом жилете держит какие-то обломки с большим количеством проводов. На заднем фоне виднеется вода.