СМИ: ранивший полицейских в Москве действовал один

https://static.news.ru/photo/8b81fafe-af2b-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте, действовал один, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников, — говорится в сообщении.

Перестрелка случилась 15 июня у гостиницы «Салют». Прохожий открыл огонь по сотрудникам полиции, которые остановили автомобиль такси для проверки документов. По предварительным данным, мужчина использовал переделанный в боевой травматический пистолет.

Как писал NEWS.ru, двое сотрудников ГИБДД получили огнестрельные ранения. По информации источников ТАСС, нападавший — приезжий с Кавказа, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он погиб в перестрелке. Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на сотрудника полиции.