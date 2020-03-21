https://static.news.ru/photo/ca65a49a-6c47-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв произошёл на складе боеприпасов под Мурманском, пострадали пять человек.

Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА Новости, предварительной причиной является нарушение требований безопасности. Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет.

Источник ТАСС заявляет, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

NEWS.ru писал, что 21 марта на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар на складе. Ему был присвоен повышенный рейтинг сложности. Первоначально площадь очага составляла 100 квадратных метров, однако огонь стал распространяться быстрее из-за большой загрузки склада.