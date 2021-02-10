СМИ: пьяный мужчина ударил по лицу приехавшего на вызов полицейского

https://static.news.ru/photo/fce1e466-6baa-11eb-b5b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный гражданин в Москве ударил по лицу полицейского, приехавшего на вызов погасить бытовой конфликт. Силовики возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что 8 февраля 2021 года лейтенант и сержант полиции прибыли после сообщения о семейном скандале на улице Маршала Голованова в Москве. Зайдя в подъезд, они увидели нетрезвого мужчину 1996 года рождения. Он был агрессивным, хотел попасть обратно в квартиру, общался со стражами порядка матом, а потом несколько раз ударил сержанта по лицу, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция — 10 лет лишения свободы. — NEWS.ru), злоумышленник под подпиской о невыезде, — отметил собеседник.

По его информации, пострадавший силовик с ушибом и гематомой обратился в лечебное учреждение, после чего продолжил службу.

Накануне силовики поймали жителя Дагестана, который подозревается в убийстве двух девушек. При задержании злоумышленник ранил одного из полицейских. Гражданки погибли 5 февраля 2021 года в квартире на Проспекте Петра I в Махачкале. По версии следствия, покойные отказали мужчине в интиме. Тела 29-летней и 34-летней пострадавших с колото-резаными ранами обнаружили в ванной комнате. Силовики нашли в жилище кухонный нож с отпечатками пальцев. Кроме того, возможный преступник оставил следы на других предметах.

Как писал ранее NEWS.ru, 23-летний житель города Балашова получил пожизненный срок за убийство полуторагодовалого ребёнка сожительницы. Преступление совершено 24 марта прошлого года. По данным силовиков, пьяный мужчина избил малыша кулаками, пока мать была на работе. Когда женщина вернулась, злоумышленник начал угрожать ей убийством, если она обратится в полицию.