СМИ: против главы Волгодонска возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/a723338e-273c-11eb-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Мельников Фото: old.volgodonskgorod.ru

Дело о превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ было возбуждено против главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова.

По данным журналистов, в доме чиновника в станице Романовская, а также на его рабочем месте проходят обыски. В ближайшее время в отношении Мельникова могут избрать меру пресечения.

Как сообщает «Блокнот Волгодонск», Следственный комитет Ростовской области и ОБЭП региона не делали никаких заявлений по факту возбуждения уголовного дела.

Мельников занимает пост главы администрации города с 2017 года. В сентябре 2020-го депутаты Волгодонской городской думы единогласно проголосовали за избрание чиновника на второй срок. До этого градоначальник много лет возглавлял Волгодонский район.

Ранее в Волгодонске задержали заместителя главы администрации по ЖКХ Сергея Вислоушкина и директора Водоканала Александра Нетуту. Их подозревают во взяточничестве в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, мэр Томска Иван Кляйн арестован по делу о превышении полномочий. Он будет находиться под стражей до 13 января 2021 года.