СМИ: при землетрясении в Японии пострадали более 100 человек

https://static.news.ru/photo/d5bf1650-6e76-11eb-b603-96000091f725_660.jpg Фото: Deng Min/Xinhua/Global Look Press

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103. Данные о пострадавших поступили из префектур Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима.

В последней префектуре их оказалось больше всего — 52 человека, сообщает агентство Kyodo.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальную силу толчков — 6+ по семибалльной японской шкале — зафиксировали в префектурах Фукусима и Мияги. В центре Токио тоже ощущались толчки, их сила составила около 4 баллов.

Землетрясение оставило без электричества почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио. Столица при этом не пострадала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения на острове Хоккайдо. По последним данным, погибли по меньшей мере 27 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести. В ликвидации последствий удара стихии принимают участие 40 тыс. человек.