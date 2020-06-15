СМИ: полиция ищет связь московского стрелка с опасной сектой

https://static.news.ru/photo/52a17096-af4b-11ea-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/msk_today/Global Look Press

Стрелявший по столичным полицейским уроженец Ингушетии может быть связан с опасной религиозной сектой баталхаджинцев. Причастность Ратмира Галаева к группировке, замешанной во множестве громких преступлений, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Секта имеет большое влияние в Ингушетии, сообщает РЕН ТВ. На счету её участников такое резонансное преступление, как убийство начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре прошлого года.

Братьев застрелили на улице Академика Анохина в Москве, по делу был задержан главарь группировки Хасан Полонкоев, позже были арестованы его сын, племянник и ещё трое соучастников, среди которых оказался сын главы КСП региона Мустафы Белхароева Алихан. Мустафа Белхароев, в свою очередь, оказался дядей убитого в конце минувшего года главы религиозной секты баталхаджинцев Ибрагима Белхароева.

Члены общины считали причастным к этому убийству Ибрагима Эльджаркиева, из-за чего и устроили ему кровную месть.

Батахаджинцы, по сведениям СМИ, дали о себе знать несколько дней назад, устроив в Экажево стрельбу у домов сотрудников МВД.

Сейчас московские полицейские устанавливают связь между всеми этими событиями и стрельбой по сотрудникам правоохранительных органов в столице. Есть данные, что знакомые Галаева обратили внимание на его странное поведение в последние дни и связали это с «новым окружением» мужчины.

На данный момент следователи в рамках уголовного дела изучают несколько версий произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники центра по противодействию экстремизму вызвали на допрос родственников мужчины, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве. Дядя подозреваемого раньше занимал пост министра имущественных отношений республики, а его брат — действующий сотрудник правоохранительных органов.

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