Первоклассница в Кузбассе пришла в школу с ножом и угрожала детям

https://static.news.ru/photo/80e08c2a-5654-11eb-81b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Силовики в Кузбассе в ходе изучения публикаций в средствах массовой информации нашли материал о первокласснице одной из школ столицы региона. Журналисты заявили, что в жилом районе Лесная Поляна она пришла в учебное заведение с ножом, а потом начала угрожать сверстникам. По данному факту СК РФ начал проверку.

По её итогам ведомство примет соответствующее решение, говорится на сайте регионального СУ СК РФ. Девочка якобы угрожала расправиться с учителем и двумя одноклассниками. Кроме того, ребёнок кричал на окружающих.

По информации портала MK.RU, девочка пришла из дома с кухонным ножом. По словам очевидцев, в её поведении и раньше отмечалась агрессия. Кроме того, к проверке ЧП подключилась прокуратура Кемеровской области.

Накануне мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в квартире в Москве. Правоохранители, защищая свою жизнь, открыли огонь из табельного оружия. Злоумышленник погиб. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что полицейские прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду после сигнала от бригады скорой помощи. В жилище мужчина «в неадекватном состоянии вёл себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям».

В октябре в Кукморском районе Татарстана сотрудники полиции застрелили подростка. Несовершеннолетний ранил одного из правоохранителей ножом, а на территорию отдела бросил бутылку с зажигательной смесью, передавал NEWS.ru.