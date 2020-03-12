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СМИ сообщили о смерти 75-летнего мужчины, госпитализированного в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. По некоторым сведениям, пациент вернулся из Италии в середине февраля.

Как сообщает telegram-канал Baza, 10 марта мужчина почувствовал себя плохо. Он вызвал враче, которые диагностировали у него ОРВИ. 11 марта его состояние резко ухудшилось. С подозрением на коронавирус его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Ночью пациент скончался.

Предположительно, анализы у мужчины взять не успели. Был ли он заражён, станет известно после того, как его биоматериал доставят в новосибирский центр «Вектор».

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее ряд российских регионов, в том числе Москва, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Среди прочих были отменены и фестивали «Крымская весна», посвящённые памятной дате, писал NEWS.ru.