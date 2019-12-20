https://static.news.ru/photo/8d879ec8-24af-11ea-b897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный устроил стрельбу в районе жилищного комплекса «Ривер Парк» в Москве. По словам свидетелей, огонь вёлся из «Мерседеса» в воздух. На место прибыли полицейские.

Район ЧП оцепили. По предварительным данным, никто не ранен, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять человек.

Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.