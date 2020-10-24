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СМИ назвали версии убийства отца пилота «Формулы-1» Петрова

22:38, 24 октября 2020 91
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники, близкие к правоохранительным органам, назвали журналистам возможные подробности убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова, который был отцом пилота «Формулы-1» Виталия.

Киллер пробрался в коттедж мужчины примерно в 18:00. Он выстрелил в политика, а затем тело нашёл сторож, который вызвал полицию и скорую, передаёт РИА Новости.

При этом информатор 47news сообщил, что стрелять мог снайпер. По его версии, преступник совершил убийство, когда Петров выходил из бани, чтобы нырнуть в реку.

Как писал NEWS.ru, днём 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области было обнаружено тело муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова. Труп нашли на участке в посёлке Великое. На теле присутствует огнестрельное ранение. Рассматривается версия заказного убийства.

Александр Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области. Он приходится отцом первому пилоту «Формулы-1» из России Виталию Петрову.

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