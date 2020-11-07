СМИ назвали причину ДТП с участием вице-премьера Оверчука

https://static.news.ru/photo/8255dda6-208c-11eb-91c1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Оверчук Фото: nalog.ru/via Global Look Press

Авария с участием трёх автомобилей, в которой пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, могла быть вызвана выездом одной из машин на разделительную полосу. Речь идёт о «Таврии», водитель которой, скорее всего, и спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Заместитель председателя правительства ехал в BMW, он находится на пассажирском сидении. От удара в момент аварии у иномарки вырвало колесо.

Ещё один участник ДТП оказался заблокированным в своей машине, сообщает Пятый канал.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и Оверчук. Его доставили в ЦКБ, информации о его состоянии не поступало. Также неизвестно, в каком состоянии находятся другие госпитализированные пострадавшие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл примерно в 20:30 на Кутузовском шоссе, рассказал пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев. В ДТП попали три машины — BMW, Nissan и «Таврия».