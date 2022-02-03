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СМИ назвали предварительную причину взрыва в пятиэтажке в Нижнем Новгороде

Очевидцы: газ в доме в Нижнем Новгороде взорвался при попытке хозяина квартиры самостоятельно установить плиту
22:29, 03 февраля 2022
СМИ назвали предварительную причину взрыва в пятиэтажке в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Дзен
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Названа предварительная причина взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл во время установки плиты в одной из квартир. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По словам очевидцев, проживающий в доме мужчина самостоятельно пытался установить у себя на кухне плиту, однако он действовал неаккуратно, что и привело к происшествию.

Ударной волной в квартире выбило стекла, оказались нарушены межкомнатные и межквартирные перегородки. Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем.

Взрыв газа прогремел 3 февраля в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина. В 20:21 по местному времени поступил вызов на пульт 112.

По разным данным, из дома были эвакуированы от 13 до 49 жильцов, включая детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Разрушена половина частного дома.

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