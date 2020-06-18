СМИ: на месте стрельбы в Москве обнаружен труп

Стали известны подробности стрельбы на улице Приорова в Москве. На месте ЧП обнаружен как минимум один труп. Об этом
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Известно, что молодой человек ранее был судим.
Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.
Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК)
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