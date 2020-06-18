СМИ: на месте стрельбы в Москве обнаружен труп

https://static.news.ru/photo/d44ac8c4-b165-11ea-bc34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карандеев/ТАСС

Стали известны подробности стрельбы на улице Приорова в Москве. На месте ЧП обнаружен как минимум один труп. Об этом сообщает источник «360».

Telegram-канал LifeShot отмечает , что стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения с Лизой. В квартире также была мать девушки.

Известно, что молодой человек ранее был судим.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.