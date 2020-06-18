Происшествия

СМИ: на месте стрельбы в Москве обнаружен труп

15:58, 18 июня 2020 10
Фото: Сергей Карандеев/ТАСС

Стали известны подробности стрельбы на улице Приорова в Москве. На месте ЧП обнаружен как минимум один труп. Об этом сообщает источник «360».

Telegram-канал LifeShot отмечает, что стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения с Лизой. В квартире также была мать девушки. 

Известно, что молодой человек ранее был судим.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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