СМИ: Мень может избежать наказания за истечением срока давности

https://static.news.ru/photo/9fef9592-29dc-11eb-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Срок давности по делу о хищении, которое вменяют сейчас экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, истекает в апреле следующего года. Это позволит ему избежать наказания.

Дело в этом случае будет прекращено по «нереабилитирующим основаниям», пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Следственный комитет обвиняет аудитора Счётной палаты в хищении 700 млн рублей. Мень свою вину не признаёт и считает «недоразумением», однако готов давать показания.

Меня задержали в собственном доме в посёлке Архангельское в Красногорском районе в Подмосковье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики задержали аудитора Счётной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника подозревают в хищении около 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, когда он занимал пост губернатора данного региона.