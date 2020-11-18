СМИ: Мень может избежать наказания за истечением срока давности

Срок давности по делу о хищении, которое вменяют сейчас экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, истекает в апреле следующего года. Это позволит ему избежать наказания.
Дело в этом случае будет прекращено по «нереабилитирующим основаниям»,
Меня задержали в собственном доме в посёлке Архангельское в Красногорском районе в Подмосковье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики задержали аудитора Счётной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника подозревают в хищении около 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, когда он занимал пост губернатора данного региона.