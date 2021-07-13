СМИ: машина депутата сбила сотрудника ГИБДД под Тобольском

Машина депутата гордумы Сергея Вакарина сбила сотрудника ГИБДД на автодороге Тобольск — Байгора в Тюменской области. По данным URA.RU, пострадавший получил травмы, а Mersedes скрылся с места происшествия.

Сегодня около 19:00 на восьмом километре автодороги Тобольск — Байгора Mersedes Benz AMG G 63 депутата Вакарина сбил сотрудника ГИБДД, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Сам депутат в беседе с журналистами опроверг эту информацию. По его словам, он не был за рулём иномарки, так как находился в командировке. Управлял машиной его сын Андрей. Он ехал за лекарствами, пояснил депутат, поскольку его только выписали из больницы после перенесённого коронавируса.

Как пояснил парламентарий, по дороге его сына остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы.

Сын уже собрался уезжать, сотрудник ГИБДД начал что-то спрашивать. Видимо забыл что-то. Он запнулся и упал. Машины он не касался, — заверил журналистов Вакарин.

Что касается официального комментария, его в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области обещали сообщить после уточнения информации.

По данным издания, Сергей Вакарин является самым богатым депутатом гордумы Тобольска. Известно, что сын Вакарина уже попадал в поле зрения общественности. Он был исключён из «Единой России» за ДТП и драку.

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