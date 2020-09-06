СМИ: Фургал находится в СИЗО «Лефортово» в одной камере с Абызовым

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Обвиняемый в организации убийств бизнесменов бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал содержится в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере с обвиняемым в коррупции экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.

Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере. Отношения у них нормальные, — заявил журналистам ТАСС собеседник агентства.

Адвокаты Фургала и Абызова не стали подтверждать или опровергать данную информацию.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Позже президент России Владимир Путин лишил его полномочий в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Фургал руководил организованной преступной группой, которая действовала в 2004-2005 годах. Его подозревают в организации убийств бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори, и Александра Смольского. Показания на экс-чиновника дали обвиняемые в убийствах. Фургал считает, дело политически мотивированным.

Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывании денежных средств и мошенничестве. Следствие инкриминирует ему похищение 4 млрд рублей у компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызова задержали весной 2020 года.

NEWS.ru писал, что 3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест Фургала ещё на три месяца, до 9 декабря.