Экс-участника «Дома-2» нашли мёртвым в Москве

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Филипп Чубуков погиб в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 10 июля на Перервинском бульваре. По данным издания, 28-летний молодой человек выпал из окна квартиры, находящейся на шестом этаже.

В этот день у Чубукова возник конфликт с младшим братом. После ссоры он ушёл в другую комнату, а через какое-то время мужчину нашли мёртвым под окнами здания. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали два человека, один находится в тяжёлом состояния. Оба пострадавших являлись пассажирами автобуса. В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошёл на Киевском шоссе в Новой Москве. На месте аварии работали сотрудники полиции и медики.