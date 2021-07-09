Экс-участника «Дома-2» нашли мёртвым в Москве

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Филипп Чубуков погиб в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент
В этот день у Чубукова возник конфликт с младшим братом. После ссоры он ушёл в другую комнату, а через какое-то время мужчину нашли мёртвым под окнами здания. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали два человека, один находится в тяжёлом состояния. Оба пострадавших являлись пассажирами автобуса. В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошёл на Киевском шоссе в Новой Москве. На месте аварии работали сотрудники полиции и медики.