СМИ: актёр Ефремов пытался покончить с собой

https://static.news.ru/photo/d7c857b8-ab3f-11ea-a0ac-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, пытался покончить с собой. Родственники звезды вызвали скорую помощь.

Артист хотел совершить суицид после аварии, в результате которой погиб 57-летний мужчина. Он пытался это сделать в своей квартире в одной из комнат. Родные Ефремова заметили, что он пытался сделать, после чего сразу вызвали врачей и психиатров, передаёт «Политика сегодня».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, комментируя ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что постоянно видел актёра в неадекватном состоянии.