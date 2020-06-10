СМИ: актёр Ефремов пытался покончить с собой

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, пытался покончить с собой. Родственники звезды вызвали скорую помощь.
Артист хотел совершить суицид после аварии, в результате которой погиб 57-летний мужчина. Он пытался это сделать в своей квартире в одной из комнат. Родные Ефремова заметили, что он пытался сделать, после чего сразу вызвали врачей и психиатров,
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Как писал NEWS.ru, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, комментируя ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что постоянно видел актёра в неадекватном состоянии.
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