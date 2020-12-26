СМИ: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7a868d0c-48ee-11eb-a290-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Предположительно, у неё коронавирус.

Как сообщает Life, 86-летняя Фрейндлих уже несколько дней лежит в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова в Санкт-Петербурге. У артистки обширное поражение лёгких.

Ближайший спектакль в БДТ имени Товстоногова с её участием отменён.

Накануне с коронавирусной инфекцией нового типа госпитализировали художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске и сообщил, что Новый год проведёт в больнице. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда речи о визите в больницу ещё не шло.

Также COVID-19 заболели композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов. Им потребовалось наблюдение врачей в стационаре.

Ранее появилась информация о госпитализации народной артистки России Марины Зудиной. СМИ сообщали, что её доставили в столичную больницу с нарушениями функций мозга. Уточнялось, что причина госпитализации состоит в вертебро-базилярной недостаточности, якобы диагностированной у Зудиной. Позднее актриса эту новость опровергла, отметив, что с ней всё в порядке, писал NEWS.ru.