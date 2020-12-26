Смертельное ДТП в Египте унесло жизни 12 человек

https://static.news.ru/photo/a77afae0-4859-11eb-9b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Global Look Press

Не менее 12 человек погибли и шесть пострадали в результате автомобильной аварии в Египте, заявил губернатор провинции Асуан Ашрафа Аттыйя.

Переполненный людьми микроавтобус протаранил пикап. ДТП произошло в районе города Ком-Омбо на трассе, ведущей в Каир. Подробности происшествия неизвестны, сообщает Ahl Masr.

Ранее в Камеруне 37 человек погибли при столкновении грузового автомобиля и автобуса на западе страны. Авария произошла ночью, когда водитель автобуса пытался объехать толпу людей в деревне Немале. Большинство пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год. Число жертв аварии может возрасти.

На Урале 12 человек пострадали в ДТП автобуса и грузовика. Люди получили нетяжёлые травмы. Грузовик стоял на обочине дороге. Служебный автобус двигался в попутном направлении. Перед аварией водитель автобуса отвлёкся и протаранил грузовик. По факту ДТП проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, в автомобильной аварии погибла первая аргентинская победительница конкурса красоты «Мисс мира» Норма Компальо. Она переходила улицу на разрешающий сигнал светофора, когда её переехал автобус. Медики ввели пожилую женщину в кому, но через пять суток она скончалась.