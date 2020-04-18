Смертельное ДТП с автобусом произошло в Москве

https://static.news.ru/photo/7536e8ec-819d-11ea-85ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео камеры наблюдения

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Москве неподалёку от музея Бородинская панорама. Один человек погиб.

Hyundai Solaris на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом, умер водитель легкового автомобиля. Авария произошла около дома 38 по Кутузовскому проспекту.

NEWS.ru писал, что на МКАД произошло массовое ДТП, которое парализовало движение. На 280-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль, три грузовика и автобус. Никто не пострадал.

Ранее в центре Москвы сотрудник ДПС избежал наезда на кошку, которая выскочила перед автомобилем, но попал в ДТП. В результате инцидента инспектор не пострадал.