Два автомобиля столкнулись в Ковровском районе Владимирской области. Три человека погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По её данным, произошло столкновение машин ВАЗ и Land Rover.
Произошло возгорание иномарки, — говорится в сообщении.
Жертвами трагедии стали три человека. Ещё один пострадал. На месте происшествия работают полицейские, передаёт «
Ранее NEWS.ru писал, что два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110 столкнулись на 173-м километре трассы М-4 «Дон».
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