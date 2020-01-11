https://static.news.ru/photo/0276997e-3490-11ea-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: . Подслушано Автомобилистов | Владимир/vk.com

Два автомобиля столкнулись в Ковровском районе Владимирской области. Три человека погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По её данным, произошло столкновение машин ВАЗ и Land Rover.

Произошло возгорание иномарки, — говорится в сообщении.

Жертвами трагедии стали три человека. Ещё один пострадал. На месте происшествия работают полицейские, передаёт « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал, что два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110 столкнулись на 173-м километре трассы М-4 «Дон».