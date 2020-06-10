Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ульяновске

17:22, 10 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновске в результате ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. По её данным, 10 июня в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авария с участием четырёх автомобилей произошла на Звенигородском шоссе в Москве. Движение на этом участке затруднено.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях