Смертельное ДТП произошло в Ульяновске

https://static.news.ru/photo/2c07c9e8-ab28-11ea-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновске в результате ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. По её данным, 10 июня в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авария с участием четырёх автомобилей произошла на Звенигородском шоссе в Москве. Движение на этом участке затруднено.