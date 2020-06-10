Смертельное ДТП произошло в Ульяновске

В Ульяновске в результате ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. По её данным, 10 июня в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД,
Ранее NEWS.ru писал о том, что авария с участием четырёх автомобилей произошла на Звенигородском шоссе в Москве. Движение на этом участке затруднено.
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