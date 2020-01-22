https://static.news.ru/photo/447674b8-3d2b-11ea-9fc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

В Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля с КамАЗом.

Об этом сообщает « Интерфакс », ссылаясь на информированный источник. Инцидент произошёл в Троицком районе. Жертвами трагедии стали пять человек.

По предварительным данным, пять человек погибли, — передаёт издание слова источника.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл. По данным управления МВД по региону, авария произошла на 47-м км дороги Йошкар-Ола — Уржум. Водитель скорой, фельдшер и медсестра скончались на месте. Ещё один пассажир пострадал.