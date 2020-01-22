В Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля с КамАЗом.
Об этом сообщает «
По предварительным данным, пять человек погибли, — передаёт издание слова источника.
Ранее NEWS.ru писал о том, что смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл. По данным управления МВД по региону, авария произошла на 47-м км дороги Йошкар-Ола — Уржум. Водитель скорой, фельдшер и медсестра скончались на месте. Ещё один пассажир пострадал.
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