Смерть актёра на сцене Большого театра объяснили оплошностью

Директор Театра наций Мария Ревякина прокомментировала гибель артиста Большого театра Евгения Кулеша во время спектакля. В своём Facebook она отметила, что случившееся можно назвать несчастным случаем, который произошёл из-за оплошности актёра.

Да, именно так. Оплошность, — написала она в ответ на комментарий одной их пользовательниц.

Скриншот комментария Ревякиной к посту в Facebook опубликовал Telegram-канал «Немалахов».

Трагедия в Большом театре произошла 9 октября на показе спектакля «Садко». Актёра придавило десятитонной декорацией, Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей.

Ранее народный артист Николай Цискаридзе заявил, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра. Он рассказал, что декорация, под которой погиб актёр, уже становилась причиной ЧП.

Приятель Евгения Кулеша рассказал, что тот хотел уволиться из учреждения, в котором прослужил 20 лет. За всё это время 37-летний артист был на вторых ролях.