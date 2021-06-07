Смех и грех: москвич дерзко украл из секс-шопа вибратор

https://static.news.ru/photo/c112ba7c-c6aa-11eb-9a79-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В Москве дерзкий вор заглянул в секс-шоп и украл из магазина вибратор за 30 тысяч рублей. Иронизирует над ситуацией Telegram-канал «112».

Как уточняется, мужчина зашёл в магазин товаров для интимных утех с компанией в лице двух девушек. Дождавшись момента, когда продавщица оставит полки без внимания, молодой человек схватил вибратор и спокойно вышел на улицу.

Впрочем, вора быстро задержали. Он не стал уточнять мотивы своих действий, хотя и предполагается, что секс-игрушка могла стать объектом спора или же «острой необходимости» . Теперь же похититель находится под подпиской о невыезде.

Придётся выбирать девушке новый подарок, — пошутили авторы канала.

Ранее королевской эмблемой наградила бренд секс-игрушек Lovehoney британская королева Елизавета II. По словам королевы, в компании наблюдается неуклонный рост, он важен для развития внутренней экономики страны. С 2015 года продажи фирмы за границей увеличились с 12 миллионов фунтов стерлингов до 56 миллионов, показав рост на 365%.